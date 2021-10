மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க. நிர்வாகியை தாக்கிய வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி முன்ஜாமீன் கேட்டு மனு + "||" + ADMK Former minister Rajendra Balaji has filed a petition seeking pre-bail in a case of assault on an administrator

அ.தி.மு.க. நிர்வாகியை தாக்கிய வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி முன்ஜாமீன் கேட்டு மனு