மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் நாளை முழுஅடைப்புகாங்கிரஸ் தி.மு.க. கூட்டணி அறிவிப்பு + "||" + The Congress DMK will hold a full blockade protest in Pondicherry tomorrow (Monday) condemning the local election irregularities and demanding the removal of the state election commissioner. Coalition parties have announced.

