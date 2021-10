மாநில செய்திகள்

பெரம்பலூர், கரூர், திருச்சி, அரியலூர் மாவட்டங்களில் தென்மேற்கு பருவ காலத்தில் கூடுதலாக மழைப்பொழிவு + "||" + Perambalur, Karur, Trichy and Ariyalur districts will receive additional rainfall during the southwest monsoon

