கடற்கரையில் கொத்து கொத்தாய் செத்து ஒதுங்கிய மீன்கள்

மாநில செய்திகள்

கடற்கரையில் கொத்து கொத்தாய் செத்து ஒதுங்கிய மீன்கள் + "||" + Clusters of dead fish on the beach

கடற்கரையில் கொத்து கொத்தாய் செத்து ஒதுங்கிய மீன்கள்