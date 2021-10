மாநில செய்திகள்

ஆயுத பூஜையையொட்டி அரசு, ஆம்னி பஸ்கள் வெளியூர்களுக்கு செல்லும் வழித்தடங்கள் + "||" + Routes for government and Omni buses to go abroad for Armed Puja

ஆயுத பூஜையையொட்டி அரசு, ஆம்னி பஸ்கள் வெளியூர்களுக்கு செல்லும் வழித்தடங்கள்