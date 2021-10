மாநில செய்திகள்

தாம்பரத்தில் வாக்கு எண்ணும் மையத்துக்கு வந்த கலெக்டரின் காரை தி.மு.க.வினர் முற்றுகை + "||" + DMK workers block the car of a collector who came to the counting center in Tambaram

தாம்பரத்தில் வாக்கு எண்ணும் மையத்துக்கு வந்த கலெக்டரின் காரை தி.மு.க.வினர் முற்றுகை