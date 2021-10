மாநில செய்திகள்

கோவில் நகைகளை தங்கக்கட்டிகளாக மாற்றும் பணி மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + MK Stalin began the work of turning temple jewelry into gold nuggets

கோவில் நகைகளை தங்கக்கட்டிகளாக மாற்றும் பணி மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்