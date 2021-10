மாநில செய்திகள்

முடிச்சூர் ஊராட்சி தலைவராக சுயேச்சையாக போட்டியிட்ட பெண் என்ஜினீயர் வெற்றி + "||" + Success of a female engineer who competed independently as the head of the Mudichur panchayat

முடிச்சூர் ஊராட்சி தலைவராக சுயேச்சையாக போட்டியிட்ட பெண் என்ஜினீயர் வெற்றி