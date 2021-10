மாநில செய்திகள்

23 மீனவர்கள் சிறைபிடிப்பு: விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க கோரி பிரதமர் மோடிக்கு மு.க. ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + Capture of 23 fishermen: PM urges PM Modi to take action for release Stalin's letter

23 மீனவர்கள் சிறைபிடிப்பு: விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்க கோரி பிரதமர் மோடிக்கு மு.க. ஸ்டாலின் கடிதம்