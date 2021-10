மாநில செய்திகள்

90-வது பிறந்த நாள்: அப்துல்கலாம் மணிமண்டபத்தில் ஏராளமானோர் மரியாதை + "||" + 90th Birthday: Respected by many at Abdulkalam Manimandapath

90-வது பிறந்த நாள்: அப்துல்கலாம் மணிமண்டபத்தில் ஏராளமானோர் மரியாதை