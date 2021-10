மாநில செய்திகள்

‘‘பா.ம.க. தலைமையில்தான் இனிமேல் கூட்டணி’’ - சிறப்பு செயற்குழுவில் டாக்டர் ராமதாஸ் பேச்சு + "||" + ''PMK. The alliance is now led by '' - Dr. Ramdas speech in the special executive committee

‘‘பா.ம.க. தலைமையில்தான் இனிமேல் கூட்டணி’’ - சிறப்பு செயற்குழுவில் டாக்டர் ராமதாஸ் பேச்சு