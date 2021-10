மாநில செய்திகள்

கொரோனாவால் உயிரிழந்த முன்கள பணியாளர்களின் குடும்பத்தினர் கருணை தொகை பெற என்னென்ன விவரங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்? + "||" + What details must be submitted by the family of a former employee who was killed by Corona to receive a gratuity?

கொரோனாவால் உயிரிழந்த முன்கள பணியாளர்களின் குடும்பத்தினர் கருணை தொகை பெற என்னென்ன விவரங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்?