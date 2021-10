மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 20, 21-ந்தேதிகளில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் + "||" + Meteorological Department reports that there is a possibility of heavy rain in Tamil Nadu on the 20th and 21st

