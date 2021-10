மாநில செய்திகள்

திருவண்டார்கோவிலில் சாலையை சீரமைக்கக் கோரி திடீர் மறியல் + "||" + Traffic was disrupted in Thiruvandarkoil as the public staged a sit-in demanding repairs to the road.

