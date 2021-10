மாநில செய்திகள்

மீன்வள பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் முட்டுக்காட்டில் மீன்வளர்ப்பு தொழில்சார் கல்வி நிலையம் + "||" + Fisheries Vocational Education Center at Muttukadu on behalf of the University of Fisheries

மீன்வள பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பில் முட்டுக்காட்டில் மீன்வளர்ப்பு தொழில்சார் கல்வி நிலையம்