மாநில செய்திகள்

பெரும்பாலான வழக்குகளில் போலீஸ் விசாரணை குறைபாட்டால் குற்றவாளிகள் தப்பி விடுகின்றனர் + "||" + In most cases the culprits escape due to lack of police investigation

பெரும்பாலான வழக்குகளில் போலீஸ் விசாரணை குறைபாட்டால் குற்றவாளிகள் தப்பி விடுகின்றனர்