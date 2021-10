மாநில செய்திகள்

விவாகரத்து கிடைக்காத விரத்தியில் மனைவிக்கு மணமகன் தேவை என்று விளம்பரம் செய்த நபர்...! + "||" + The person who advertised that the wife needs a groom in the fast of not getting a divorce ...!

விவாகரத்து கிடைக்காத விரத்தியில் மனைவிக்கு மணமகன் தேவை என்று விளம்பரம் செய்த நபர்...!