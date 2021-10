மாநில செய்திகள்

நில உரிமை மறுக்கப்படும் விவகாரத்தை ஆய்வு செய்ய காங்கிரஸ் சார்பில் 5 எம்.எல்.ஏ.க்கள் கொண்ட குழு + "||" + A committee of 5 MLAs on behalf of the Congress to study the issue of denial of land rights

நில உரிமை மறுக்கப்படும் விவகாரத்தை ஆய்வு செய்ய காங்கிரஸ் சார்பில் 5 எம்.எல்.ஏ.க்கள் கொண்ட குழு