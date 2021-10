ரெயில் நிலையத்தில் போலீசார் திடீர் சோதனைபோதைப்பொருளுடன் 3 பேர் சிக்கினர்

மாநில செய்திகள்

ரெயில் நிலையத்தில் போலீசார் திடீர் சோதனைபோதைப்பொருளுடன் 3 பேர் சிக்கினர் + "||" + Police conducted a surprise raid at the Pondicherry railway station to stop the smuggling of cannabis. Then 3 people from the North who came with drugs were caught.

