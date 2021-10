மாநில செய்திகள்

உதவி பேராசிரியர் உள்ளிட்ட பணியிடங்களுக்கு இந்துக்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்ற அறிவிப்பை எதிர்த்து வழக்கு + "||" + Case against the announcement that only Hindus should apply for posts including Assistant Professor

உதவி பேராசிரியர் உள்ளிட்ட பணியிடங்களுக்கு இந்துக்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்ற அறிவிப்பை எதிர்த்து வழக்கு