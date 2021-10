மாநில செய்திகள்

தமிழக அரசு பணிகளில் தமிழர்களுக்கு மட்டுமே வேலை சட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் + "||" + The Tamil Nadu government should pass the labor law only for Tamils in their jobs

