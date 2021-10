மாநில செய்திகள்

அனைவரும் கட்டாயம் தடுப்பூசி போட வேண்டும்ரங்கசாமி வேண்டுகோள் + "||" + First Minister Rangasamy has appealed for everyone to be vaccinated against corona.

