மாநில செய்திகள்

முதன்மை, முக்கியத்துவம் இல்லாத பாடங்கள் என பிரித்து மாநில மொழி பாடங்களை சிறுமைப்படுத்த சி.பி.எஸ்.இ. முயற்சி + "||" + The CBSE has decided to reduce the number of state language subjects to primary and non-primary subjects. Try

முதன்மை, முக்கியத்துவம் இல்லாத பாடங்கள் என பிரித்து மாநில மொழி பாடங்களை சிறுமைப்படுத்த சி.பி.எஸ்.இ. முயற்சி