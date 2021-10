மாநில செய்திகள்

ஒலக்கூர் ஒன்றியக்குழு தலைவர் பதவிக்கான மறைமுக தேர்தல்: ஒரு ஓட்டு வித்தியாசத்தில் சுயேச்சை வேட்பாளர் தோல்வி + "||" + Indirect election for the post of Olakur Union Committee Chairman: Independent candidate defeated by a margin of one vote

ஒலக்கூர் ஒன்றியக்குழு தலைவர் பதவிக்கான மறைமுக தேர்தல்: ஒரு ஓட்டு வித்தியாசத்தில் சுயேச்சை வேட்பாளர் தோல்வி