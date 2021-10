மாநில செய்திகள்

“சசிகலாவுக்கு உரிமை இல்லை” - ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் தரப்பில் வாதம் + "||" + AIADMK General Secretary Sasikala has no right OPS EPS argument

“சசிகலாவுக்கு உரிமை இல்லை” - ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் தரப்பில் வாதம்