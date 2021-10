மாநில செய்திகள்

போலீசாரை தாக்கிய வடமாநில தொழிலாளர்கள் 25 பேர் சிக்கினர்அமைச்சர் நேரில் விசாரணை + "||" + Twenty-five people have been arrested and are being investigated for allegedly assaulting police during a riot at a damaged factory.

