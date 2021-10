மாநில செய்திகள்

8 ந்தேதி முதல் பள்ளிகளை திறக்க முடிவு கவர்னர் தமிழிசை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் ஆலோசனை + "||" + Minister Namachchivayam held consultations with Governor Tamilisai Saundarajan regarding the opening of schools in Puthuvai. It has been decided to open the first schools on the 8th.

