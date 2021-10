மாநில செய்திகள்

1 லட்சம் பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்த இலக்கு கவர்னர் தமிழிசை + "||" + Governor Tamilisai Saundararajan said the target was to vaccinate 1 lakh people at a special camp on Monday.

