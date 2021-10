மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் இன்று 1,358 பேர் கொரோனாவில் இருந்து குணமடைந்தனர் + "||" + In Tamil Nadu today 1358 people have recovered from corona

