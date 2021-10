மாநில செய்திகள்

கொலை நகரமாக மாறி வருகிறது புதுச்சேரி நாராயணசாமி குற்றச்சாட்டு + "||" + NR Congress-BJP Narayanasamy accused Pondicherry of turning into a state of peace during its six month rule and becoming a city of murder.

