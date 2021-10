மாநில செய்திகள்

முல்லைப்பெரியாறு அணையை இடிக்க வலியுறுத்தும் மலையாள நடிகர்களை தமிழ் படங்களில் நடிக்க தடை விதிக்க வேண்டும்: தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி + "||" + Malayalam actors who demand demolition of Mullaiperiyaru dam should be banned from acting in Tamil films: Tamizhaga Vazhvurimai Katchi

முல்லைப்பெரியாறு அணையை இடிக்க வலியுறுத்தும் மலையாள நடிகர்களை தமிழ் படங்களில் நடிக்க தடை விதிக்க வேண்டும்: தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி