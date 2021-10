மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 3,087 கோவில்களில் சிலை பாதுகாப்பு அறைகள் அமைப்பு: அமைச்சர் சேகர்பாபு + "||" + Statue protection rooms set up in 3,087 temples in Tamil Nadu: Minister Sekarbabu

தமிழகத்தில் 3,087 கோவில்களில் சிலை பாதுகாப்பு அறைகள் அமைப்பு: அமைச்சர் சேகர்பாபு