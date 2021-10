மாநில செய்திகள்

ஆதிதிராவிட மக்களுக்கு இலவச துணிக்கு பதில் பணம்ரங்கசாமி அறிவிப்பு + "||" + First Minister Rangasamy said the money for free clothes for the people of Adithra would be paid into bank accounts.

