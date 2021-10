மாநில செய்திகள்

காரைக்கால் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா ஆய்வு மையம்கலெக்டர் அர்ஜூன்சர்மா + "||" + Karaikal District Collector Arjun Sharma said that a corona research center is to be set up at the Karaikal District Government Hospital.

காரைக்கால் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா ஆய்வு மையம்கலெக்டர் அர்ஜூன்சர்மா