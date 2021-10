மாநில செய்திகள்

புதுவை இரட்டை கொலையில் மேலும் 2 பேர் சிக்கினர்கூலிப்படை தலைவனை பிடிக்க போலீசார் தீவிரம் + "||" + Vanarapettai Rowdy Pam Ravi and 2 others are involved in the murder of his accomplice. Private police have set up camp in Kanchipuram, Trichy to arrest the mercenary leader.

