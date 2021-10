மாநில செய்திகள்

பா ம க மாவட்ட செயலாளர் கொலை வழக்கு சி பி ஐ விசாரணை வேண்டும்டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் பேட்டி + "||" + PMK. District Secretary Devamani murder case CBI Dr. Anbumani Ramadoss has said that the trial should be shifted.

