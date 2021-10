மாநில செய்திகள்

32 ரவுடிகள் மீது குண்டர் சட்டத்தில் நடவடிக்கைஅமைச்சர் நமச்சிவாயம் தகவல் + "||" + Minister Namachchivayam said that action has been taken against 32 rowdies under the Gangs Act to maintain peace in Pondicherry.

