மாநில செய்திகள்

முதல் அமைச்சராக பொறுப்பேற்று20 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த ரங்கசாமி + "||" + Rangasamy became the first Minister of puducherry for the first time on October 27, 2001. Counting down to the day he took over as First-Minister ended 20 years with yesterday.

முதல் அமைச்சராக பொறுப்பேற்று20 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த ரங்கசாமி