மாநில செய்திகள்

புதுவையில் நவம்பர் 8 ந்தேதி முதல் பள்ளிகள் திறப்புஅமைச்சர் நமச்சிவாயம் + "||" + Classes 1 to 8 in Puduvai will be open from November 8, Minister Namachchivayam said.

புதுவையில் நவம்பர் 8 ந்தேதி முதல் பள்ளிகள் திறப்புஅமைச்சர் நமச்சிவாயம்