மாநில செய்திகள்

என் இனிய நண்பர் நன்மாறனின் மறைவு அதிர்ச்சியளிக்கிறது - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Dearest friend Nanmaran is shocked by their demise - MK Stalin

என் இனிய நண்பர் நன்மாறனின் மறைவு அதிர்ச்சியளிக்கிறது - மு.க.ஸ்டாலின்