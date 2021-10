மாநில செய்திகள்

பசும்பொன்னில் குருபூஜை: முத்துராமலிங்க தேவரின் கொள்கைகளையும், பெருமைகளையும் போற்றி பாதுகாப்போம் + "||" + Gurupuja in Green: We will praise and protect the principles and glories of Lord Muthuramalinga

பசும்பொன்னில் குருபூஜை: முத்துராமலிங்க தேவரின் கொள்கைகளையும், பெருமைகளையும் போற்றி பாதுகாப்போம்