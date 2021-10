மாநில செய்திகள்

பேருந்துகள் கொள்முதல் செய்வதற்கு ரூ.694 கோடி ஒதுக்கீடு - தமிழ்நாடு அரசு + "||" + Rs 694 crore allocated for purchase of buses - Government of Tamil Nadu

