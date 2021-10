மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரி மத்திய சிறையில் செல்போன் பறிமுதல் + "||" + Authorities confiscated a cellphone hidden in a toilet at the Pondicherry Central Jail.

புதுச்சேரி மத்திய சிறையில் செல்போன் பறிமுதல்