மாநில செய்திகள்

கனமழை எச்சரிக்கைபுதுவை, காரைக்காலில் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை + "||" + Government and private schools in puducherry and Karaikal are closed today due to heavy rain warning

