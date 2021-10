மாநில செய்திகள்

ரூ.2 கோடி வரை கடன் வசதி: வேளாண்மை உள்கட்டமைப்பு நிதி திட்டத்தில் யார்-யார் பயன்பெறலாம்? தமிழக அரசு விளக்கம் + "||" + Loan facility up to Rs. 2 crore: Who can benefit from the Agricultural Infrastructure Fund scheme? Government of Tamil Nadu Description

ரூ.2 கோடி வரை கடன் வசதி: வேளாண்மை உள்கட்டமைப்பு நிதி திட்டத்தில் யார்-யார் பயன்பெறலாம்? தமிழக அரசு விளக்கம்