மாநில செய்திகள்

தந்தை தவறவிட்ட பதவியை 45 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் பெற்றுள்ளேன் - ஐகோர்ட்டு புதிய நீதிபதி பேச்சு + "||" + I've got the post my father missed 45 years later - iCourt New Judge Talk

தந்தை தவறவிட்ட பதவியை 45 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் பெற்றுள்ளேன் - ஐகோர்ட்டு புதிய நீதிபதி பேச்சு