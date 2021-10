மாநில செய்திகள்

நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை புதுவை அரசு எச்சரிக்கை + "||" + puducherry Assistant Collector Giri Shankar warned that stern action would be taken if the aquifers were not removed due to the northeast monsoon.

நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாவிட்டால் கடும் நடவடிக்கை புதுவை அரசு எச்சரிக்கை