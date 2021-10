மாநில செய்திகள்

ரவுடிகளின் வீடுகளில் போலீசார் அதிரடி சோதனை14 பேர் கைது பயங்கர ஆயுதங்கள் பறிமுதல் + "||" + In Puduvai, 14 people were arrested during a police raid on the houses of rowdies in the early hours of the morning. Terrorist weapons including 4 knives were confiscated from them.

