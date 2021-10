மாநில செய்திகள்

தென்பெண்ணையாறு படுகை அணை நிரம்பியது + "||" + The Tenpennayaru Basin Dam is overflowing in response to the continuous rains in the Bagur area.

