இரட்டை கொலையில் மேலும் 3 பேர் கைதுபாம் ரவியை கொலை செய்ய பிரான்சில் இருந்து பண உதவி + "||" + Police investigation has revealed that money was given to the killers from France in the double murder case in Pondicherry. Police also arrested 3 more people in connection with the murder case.

